"Felicitari Adinei Pintilie, regizoarea filmului 'Nu ma atinge-ma / Touch me not', pentru obtinerea prestigiosului premiu 'Ursul de Aur' la Festivalul International de Film de la Berlin! Mult succes in viitoarele proiecte!", a scris seful statului pe Facebook.

Regizoarea romanca Adina Pintilie, dublu premiata la Berlinala

Pelicula "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not", a regizoarei romance Adina Pintilie, a castigat sambata Ursul de Aur, fiind desemnata cel mai bun film din competitia oficiala a Berlinalei.

Vadit emotionata, cineasta a marturisit ca nu se astepta sa primeasca "Ursul de Aur" pentru acest lungmetraj in care mai multe personaje cauta intimitatea, dar in acelasi timp se tem de ea, si ca vede filmul ca pe o invitatie la dialog.

"Este atat de important ca acest lucru se intampla pentru ca ne-ar placea ca dialogul pe care il propune 'Touch me not' sa ajunga peste tot in lume. Va invitam, deci, pe voi, spectatorii, la dialog", a declarat regizoarea in varsta de 38 de ani - cunoscuta pentru scurtmetrajul "Balastiera #186" si mediumetrajele "Nu te supara, dar..." si "Oxigen" - la primirea premiului.

"Touch me not", care a concurat alaturi de alte 18 pelicule pentru "Ursul de Aur", a impartit publicul celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin - o editie marcata de filme despre migratie si portrete de artisti, dar lipsita de o tema dominanta, nota Reuters. Filmul a fost o alegere surpriza pentru cel mai ravnit premiu de la Berlinala - care prezinta anual cineasti consacrati, dar si noi nume din industria cinematografica - socand o parte a audientei cu scenele sale explicite, dupa cum notau Reuters si DPA.