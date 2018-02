Potrivit unui comunicat al MAI transmis sambata AGERPRES, in contextul atentionarilor meteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si al serviciilor de ambulanta a fost emisa o dispozitie pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populatiei.



"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus Institutiilor Prefectului convocarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, asigurarea bunei functionari a utilitatilor publice si monitorizarea evolutiei stocurilor de materiale antiderapante destinate interventiei pe reteaua de drumuri la nivel national", se precizeaza in comunicat.

Recomandarile MAI pentru cei care pleaca la drum

De asemenea, adauga MAI, echipajele SMURD si ale serviciilor de ambulanta vor fi prezente in zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanele fara adapost, pentru identificarea acestora si transportul la centrele de cazare temporara amenajate de autoritatile locale. Pacientii dializati si femeile insarcinate, care din cauza fenomenelor meteorologice risca sa ramana blocati in zone izolate, vor fi transportati la unitatile sanitare din teritoriu si internati la sectiile de specialitate.Reprezentantii DSU din cadrul MAI recomanda cetatenilor sa evite petrecerea unui timp indelungat la temperaturi scazute, mai ales in cazul persoanelor care sufera de diverse afectiuni, sa poarte imbracaminte si incaltaminte adecvate, iar orice situatie de risc sa fie sesizata la numarul unic de urgenta 112.

In cazul celor care pornesc la drum, MAI le recomanda sa aiba autoturismele echipate de iarna, sa se deplaseze cu viteza redusa, sa pastreze distanta de siguranta intre autovehicule si sa foloseasca frana de motor, dar si sa verifice functionarea instalatiei de incalzire, precum si existenta unei cantitati suficiente de combustibil.

Cod portocaliu de ger

Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben.

Temperaturile maxime vor fi negative in toate regiunile si va fi ger dimineata si noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi si in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzatia de rece. Un numar de 13 judete, respectiv Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Mures, Arad, Alba, Timis, Hunedoara, Caras - Severin si Sibiu, se vor afla sub Cod galben de frig, in timp ce restul judetelor vor fi afectate de un Cod portocaliu de ger.