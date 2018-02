Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ( SJU) Baia Mare, dr. Vasile Pop.

"Bebelusul a fost adus la Spital in stop cardio-respirator. Inaintea efectuarii transportului, bebelusul a fost stabilizat, resuscitat intre 30 si 40 de minute, apoi a fost adus la Terapie Intensiva. Din nefericire, bebelusul a decedat azi (sambata - n.r.) in jurul orei 11,00" a mai spus Vasile Pop, adaugand ca astfel de cazuri, inec in urma alaptarii, sunt foarte rar intalnite in practica medicala.