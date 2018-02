Viorel Micu, de 60 de ani, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce in iulie o adolescenta de 16 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita si a violat-o, rezultatele probelor ADN confirmand acest lucru.

Dupa ce a fost arestat, politistii au audiat zeci de paciente care au fost internate pe sectia de Chirurgie a Spitalului de Urgenta din Braila incepand cu anul 2010, cele mai multe confirmand comportamentul deviant al asistentului medical, scrie Agerpres.

Potrivit rechizitorului, asistentul le administra somnifere pacientelor, aspect confirmat de martore si scos in evidenta de fisele medicale ale acestora, de retetele existente in farmacia spitalului si de declaratiile medicilor.



In urma probelor administrate, Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pe Viorel Micu la opt ani de inchisoare cu executare si obligatia de a plati adolescentei de 16 ani daune morale in valoare de 15.000 de euro, alaturi de Spitalul de Urgenta din Braila.