Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.

''Peste 40% din totalul participantilor la studiu au enumerat utilizarea computerului printre principalele activitati de petrecere a timpului liber, alaturi de iesitul cu prietenii, urmarirea programelor tv sau practicarea unor sporturi. Peste 78% dintre elevii chestionati au un cont pe cel putin o retea de socializare, iar aproximativ 47% dintre subiecti si-au selectat prietenii din mediul online din randul persoanelor pe care le cunosteau initial in realitate. Peste 50% dintre elevi au acceptat sa se imprieteneasca online cu persoane pe care nu le cunosteau in realitate, iar 38% dintre participantii la studiu declara ca jumatate dintre prietenii din mediul online nu le sunt cunoscuti'' , arata realizatorii studiului.

Cercetarea mai arata ca disponibilitatea de a socializa cu persoane necunoscute, la fel ca necunoasterea instrumentelor de protectie a informatiilor cu potential de victimizare sunt factori de risc asociati de cele mai multe ori necunoasterii potentialelor riscuri existente in mediul virtual.

Analiza raspunsurilor pe care elevii le-au oferit la intrebarile legate de cunoasterea optiunilor elementare de protectie online arata ca multi dintre ei nu sunt la curent cu existenta acestora sau nu stiu cum sa le foloseasca, scrie Agerpres.

Astfel, peste 10% nu stiu cum sa schimbe setarile de siguranta ale propriului profil de pe retelele de socializare, 22% nu stiu sa compare informatiile de pe diferite site-uri pentru a se asigura de corectitudinea lor, iar alti 22% nu stiu cum sa gaseasca informatii despre cum pot utiliza internetul in siguranta.



De asemenea, mai releva cercetarea, majoritatea - 85,2% - sunt constienti de pericolul dezvaluirii de informatii personale unor necunoscuti si peste jumatate sunt de acord ca trebuie sa citesti politicile de confidentialitate si regulile de utilizare ale site-urilor.

Procente mici dintre respondenti inteleg insa nevoia de a-si proteja informatiile personale in fata apropiatilor.

41.5% considera ca nu e nicio problema daca le spui parolele de la conturile tale de pe internet celor mai buni prieteni.

''Internetul este perceput de cei mai multi elevi ca fiind sigur. Posta electronica si retelele de comunicare de tip messenger sunt spatiile in care cei mai multi elevi se simt in siguranta. Unii dintre elevii chestionati au mentionat ca au fost victime ale agresiunilor online cum sunt primirea de mesaje amenintatoare, postarea de fotografii cu ei, fara acordul lor, special pentru a-i supara, spargerea contului de email sau a celui de pe o retea de socializare sau raspandirea de zvonuri neadevarate despre ei. Coreland victimizarea de pe internet cu indicatorii ce masoara implicarea parintilor in supravegherea activitatii online a propriilor copii, se contureaza o relatie de asociere, in sensul in care copiii care au fost in mai mare masura indrumati de parinti au fost si cei victimizati mai putin'', subliniaza autorii.