Update 14:39- INFP a revizuit cutremurul la 3,5 grade pe scara Richter. De asemenea, a fost revizuita si adancimea la care s-a produs la 16,5 km.

Primul seism a avut o magnitudine de 2,9 si s-a produs in judetul Vrancea, la ora 06:53, la o adancime de 98,4 km.

Al doilea cutremur cu magnitudinea de 3,6 a avut loc in judetul Buzau, la ora 11:59, la o adancime de 7,4 kilometri.

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur de anul trecut a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.