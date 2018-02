"In ultima vreme, mai precis, de vreo doua-trei saptamani, asist la o noua campanie extrem de virulenta la adresa mea. Aceiasi hateri dintotdeauna, unii platiti de grupurile de interese care nu-si pot face jocurile cu un om cinstit si corect ca mine, altii adversari politici, altii frustrati din diverse motive, etc., etc., au fost si inca sunt mobilizati la maxim!

Cineva spunea: 'Daca te opresti sa dai cu pietre in fiecare caine care latra la tine, n-ajungi niciodata la destinatie!'. Eu nu ma opresc si nu m-am oprit niciodata! Si, astfel, am ajuns la multe, multe 'destinatii', pe care, de-a lungul timpului, mi le-am fixat. Nu m-am oprit, insa, din mers, 'am mai dat', recunosc, ba cu o vorba, ba cu o... melodie etc.! Ei bine, dau, acum, din nou! De data asta, cu o alta compozitie proprie a mea, intitulata 'Spiritul adancurilor', pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis", a scris Nicolae Robu pe Facebook.