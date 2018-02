Augustin Lazar a fost chestionat in cadrul unui interviu acordat Realitatea TV in legatura cu fenomenul plecarii in strainatate a unor inculpati celebri



"Va rog sa observati ca aceste persoane, in majoritatea lor, sunt dintre cele care au dosarul pe rolul instantei. Si n-ar trebui ca procurorul sa spuna ce masuri. Sau, daca ar trebui, trebuie sa o faca in sala si sa ceara o anumita masura, iar judecatorul, daca accepta, o ia, daca nu, nu. In tot cazul, cred ca nu ar trebui sa dramatizam, pentru ca exista instrumente de cooperare judiciara internationala. In momentul in care avem mandat definitiv, poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume prin cooperare judiciara internationala", a declarat procurorul, citat de a declarat procurorul, citat de digi24.ro

Augustin Lazar: Nu imi este teama de nimic, atat timp cat sunt in cadrul legal

"A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei pentru revocare. Pentru a da mai multe detalii, este nevoie sa vedem si noi raportul in cauza", a afirmat Lazar.

In cadrul aceluiasi interviu, Lazar a vorbit si despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA.De asemenea, el a fost intrebat daca ii este teama ca i se va cere si lui revocarea din functie., a explicat Augustin Lazar.