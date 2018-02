Mama povesteste ca a realizat ca au ramas blocati in momentul in care si-au dorit sa plece si au vazut ca totul e incuiat.

Femeia se arata deranjata in special de faptul ca nu au fost anuntati ca Gradina se va inchide.

Mama si cei trei copii, un bebelus si doi gemeni in varsta de 2 ani, au fost nevoiti sa astepte doua ore in interiorul complexului, pana cineva a venit sa ii scoata, dupa ce sotul femeii a alertat politia.

“Visul oricarui copil a devenit pentru noi azi realitate: am fost inchisi in gradina zoologica! Da, exact. Pe dinauntru. Nu a contat ca sunt cu un nou-nascut si cu gemenii de 2 ani in frig si ploaie. Noi am ajuns la poarta la ora 17, poate 17 si un minut, doua. Am batut in geam, am strigat, nu ne-a venit sa credem ca nu era nimeni acolo. La ora 17.07, se vede pe telefonul mobil, deja sunam la numerele de telefon afisate la poarta, dar nu ne-a raspuns nimeni. Mi-a explicat ca se va face in viitor o poarta de iesire, in caz ca se mai intampla sa fie oameni inchisi acolo”, a explicat mama, potrivit ebihoreanul.ro.

Directorul Administratiei Domeniului Public Oradea, Liviu Andrica, a anuntat oficial ca gradina zoologica nu s-a inchis mai devreme, dar admite vina angajatilor care nu s-au asigurat daca in interior mai sunt sau nu oameni.

“La ora 17.15 a sunat un domn sa anunte ca sotia lui este inchisa in Gradina Zoologica, la ora 17.05 a plecat casiera, care, la intrare, le spune tuturor vizitatorilor ca ora de inchidere este 17. Doamna in cauza a spus ca i s-a terminat bateria in telefon si a pierdut notiunea timpului. Biologul a recunoscut ca la inchiderea programului nu a dat o tura cu bicicleta prin gradina, asa cum face de obicei. Cat despre megafon, nu are rost sa va mint, nu stiu daca s-a anuntat inchiderea. Important e sa nu se mai intample pe viitor, pentru ca s-a mai intamplat o data cu o familie de englezi. Am luat decizia - si este deja in lucru - amenajarea unei alei cu turnicheti exclusiv pentru iesire”, a precizat Liviu Andrica.