Cei doi tineri au furat 650 de lei, pe care i-au pierdut ulterior la jocuri de noroc.

Pentru fapta lor, barbatii in varsta de 22, respectiv 24 de ani au fost condamnati la 22 de ani de inchisoare, respectiv 16 ani si 8 luni, cu executare.

Daunele materiale s-au ridicat la suma de 20.000 de lei, potrivit Stirileprotv.

Tinerii l-au batut mai intai pe batranul care le era vecin si l-au pus sa spuna unde isi tine economiile. Barbatul le-a indicat locul, iar cei doi l-au strangulat pentru a se asigura ca nu va anunta politia.

Unul dintre criminali are antecedente, intrucat, in urma cu doi ani, a incercat sa se sinucida dupa ce si-a dat foc in fata unui bar din Pribesti.