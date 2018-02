Din cele peste 57.000 de cazuri de dementa precoce observate in Franta intre anii 2008 si 2013, mai mult de jumatate (57%) au fost atribuite in mod direct leziunilor cerebrale asociate alcoolului (18% fiind asociate unui consum excesiv), potrivit studiului publicat in jurnalul Lancet Public Health.

In plus, consumul excesiv de alcool a fost asociat cu un risc de trei ori mai mare de dementa de toate tipurile, potrivit cercetarii condusa societatea de analiza statistica Then (Translational Health Economics Network) cu sediul la Paris si de Inserm (Institutul national pentru sanatate si cercetare medicala) din Franta.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aproximativ 47 de milioane de persoane din intreaga lume sufera de dementa, dintre acestea 60-70% fiind afectate de Alzheimer, scrie Agerpres.

Dementa precoce, o forma care se manifesta inainte de 65 de ani

''Legatura dintre dementa si alcool necesita studii suplimentare, insa rezulta probabil din faptul ca alcoolul provoaca leziuni cerebrale permanente", a adaugat el.

Factori care pot creste riscul de dementa vasculara

a declarat unul dintre autorii studiului, doctor Michael Schwarzinger, care militeaza pe depistarea consumului excesiv de alcool.In plus, el a subliniat ca un consum de alcool in cantitati semnificative este asociat cu hipertensiunea arteriala, diabetul si problemele cardiace, factori ce pot creste riscul de dementa vasculara, o afectiune ce apare dupa accidentele vasculare cerebrale).

''Acest studiu furnizeaza noi informatii ce sugereaza ca problemele asociate alcoolului sunt puternic asociate cu un risc de dementa'', a comentat un expert independent, doctor David Llewellyn, citat de Science Media Center.



"Insa, reducerea consumului ridicat nu permite neaparat reducerea sau amanarea riscului de dementa", a subliniat el adaugand ca acest tip de studiu nu demonstreaza o legatura de cauzalitate.

Studiul se bazeaza pe cifrele din programul PMSI (Programme de Medicalization des Systemes d'Information) si include date prelevate de la peste 1,1 milioane de persoane diagnosticate cu un tip de dementa in perioada 2008 - 2013. In aceeasi perioada, aproximativ 945.000 de persoane au fost diagnosticate cu tulburari asociate consumului de alcool.