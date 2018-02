Barbatul este acum elev la Scoala generala "Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu si precizeaza ca a luat aceasta decizie, fiind rusinat de faptul ca, la varsta de 36 de ani, trebuie sa apeleze la ajutorul altor persoane pentru a scrie sau a citi ceva.

"Sunt la bastonase. Am scris cam patru pagini. Acum incep sa scriu literele. Eu nu stiu sa scriu si sa citesc si este foarte greu. Orice persoana trebuie sa stie sa scrie si sa citeasca. Nu am fost deloc la scoala. Cand eram copil nu eram ascultator si nu m-am dus la scoala. In plus, eram mereu cu parintii pe unde aveau de lucru. Noi ne ocupam cu montarea de tabla pe case. M-am mutat dintr-o parte in alt cu familia si asa au trecut anii. Daca merg la posta, nu pot sa completez o cerere si rog pe altcineva. Este foarte greu. E rusinos ca un om la varsta mea sa cer ajutorul unei alte persoane pentru ca nu stiu sa scriu sau sa citesc”, a declarat Anton Gabor, potrivit igj.ro.

44 de persoane sunt inscrise in ciclul primar la Scoala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu, in cadrul programului "A doua sansa".

"Sunt inscrisi la clasele I-IV un numar de 44 de cursanti, in clasele a V-a si a VI-a sunt 57 de elevi si in anul II, ceea ce inseamna clasele a VII-a si a VIII-a, sunt 41 de cursanti", a declarat Livia Zamfir, directorul scolii.