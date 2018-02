Proiectul este initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat cu 81 de voturi „pentru”, 12 voturi „impotriva” si doua abtineri.

„Scoaterea definitiva si ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national necesare realizarii, dezvoltarii, intretinerii si modernizarii sistemelor de utilitati publice in vederea asigurarii securitatii si sanatatii oamenilor si animalelor, este permisa inclusiv pentru suprafetele cuprinse in zona de protectie stricta, zona de protectie integrala si zona de conservare durabila a ariilor naturale protejate, rezervatii naturale precum si pentru suprafetele incluse in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine din Romania ori care intrunesc criteriile si indicatorii pentru includerea in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine din Romania”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru administratie publica a Senatului.

Proiectul legislativ mai prevede ca ocuparea fondului forestier sa se faca cu titlu gratuit daca este proprietate publica si la intelegere cu proprietarul, daca este proprietate privata.

Serban Nicolae: Nu cu asta se distrug padurile virgine, ci cu exploatari private

Senatorul PSD, Serban Nicolae, a sustinut ca propunerea legislativa sprijina comunitatile locale.

„E vorba de servicii publice comunitare. Eu, in general, nu cred foarte tare in ecologistii de asfalt, in cei care merg cu masini cu combustibil fosil, dar se duc in weekend la munte si merg cu bicicleta pentru ca ei iubesc natura. Ipocrizia asta face ca, in realitate, sa fie traversate ariile naturale protejate de infrastructura majora - de conducte de gaze, de magistrale de gaze, de linii de inalta tensiune si de alte asemenea, ceea ce arata ca acolo unde este nevoie se gaseste intelegere daca exista un interes. Dar e vorba de servicii publice comunitare, de interes comunitar evident”, a declarat Nicolae, in plenul Senatului.

De asemenea, senatorul PSD a precizat ca nu mai trebuie tinute in Evul Mediu comunitatile romanesti.

„Sa tinem comunitatile romanesti in Evul Mediu, cu fose septice, cu puturi seci, cu vidanje s.a.m.d., de dragul unor presupuse protectii de arii naturale este inacceptabil in secolul XXI”, a spus Serban Nicolae.

Totodata, Nicolae a sustinut ca padurile virgine nu se distrug cu o astfel de lege, ci cu exploatarile private.

„Nu cu asta se distrug padurile virgine, nu cu asta se afecteaza mediul si nu cu lucrarile de infrastructura publica comunitara punem in pericol ecosistemul sau aria naturala protejata. Pentru ca acestea sunt servicii publice. Cu exploatari private punem in pericol ecosistemul, cu jaful din paduri punem in pericol ecosistemul, cu tot ceea ce se face pe langa lege. (...) Avem inca zone importante din aceasta tara ramase la nivel de infrastructura de secol XVIII. Si in ceea ce priveste infrastructura rutiera, si in ceea ce priveste serviciile publice comunitare”, a adaugat Serban Nicolae.

Senatorul USR Allen Coliban a criticat aceasta initiativa legislativa, sustinand ca, prin aceasta, se distruge natura.

„PSD-ALDE inteleg sa incalce directivele si procedurile europene, certificand prin lege ca interesul economic sa fie prioritar in fata celui privind protectia naturii. Astfel, distrugerea naturii, a ariilor protejate si a padurilor virgine se va face fara compensatii financiare”, a declarat senatorul USR, potrivit Mediafax.