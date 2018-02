"Trebuie sa stim ca in acest context intern sensibil privind modificarea Legilor Justitiei, privind apropierea de finalizare a unor dosare importante, care privesc persoane cu activitate publica, mai ales DNA, dar si DIICOT sunt structuri expuse si care sunt cele criticate, mai ales prin conducatorii lor. Nu exista nici un fel de motiv intemeiat de revocare a procurorului sef DNA, care lucreaza in mod clar in cadrul legii", a spus Augustin Lazar pentru RFI Romania.

Procurorul sust ca inculpatii "isi incearca ultima sansa", pentru ca sunt "dosare care se apropie de a fi judecate la prima instanta, altele in apel si vor ramane hotararile definitive", noteaza ziare.com.