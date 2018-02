Horia Sulea se plange ca are foarte putini asistati social.

"Dragii mei dragi, Multe bazaconii mi-au fost date a citi si auzi in ultima vreme. Ba despre campurile pline de noroi, ba despre terenurile private pline de gunoiae, ba despre miile de asistati sociali din Floresti care doar iau bani si nu fac nimic, ba despre mizeria din Floresti de pe strazi private. Toate din cauza primarului. Urmeaza senzationala lipsa a piramidonului din farmacii , penurie datorata, evident, primarului!

In Floresti sunt fix 48 de DOSARE DE ASISTATI SOCIALI ! Iar aici sunt incluse familiile cu copii sub 7 ani, cei cu varsta de pensionare si cei bolnavi, cu decizie medicala. Toti acestia NU PRESTEAZA MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII. Mai raman efectiv cu lucru in folosul comunitatii undeva la 10-11 persoane zilnic. Asta intrucat munca in folosul comunitatii inseamna (functie de nr membrii familie si venit) 20-35 ore de lucru pe LUNA, adica la un program de 4 ore pe zi, 3-7 zile pe luna ! (daca l-am pune program de 8 ore ar insemna 2-4 zile pe luna). Toate acestea rezulta din formule de calcul prevazute de Lege. Legat de sumele primite, acestea variaza de la 142 lei la putin peste 500 lei in cazul familiilor cu 6 membrii.

Ca si comparatie....Floresti...populatie de 33.000 locuitori......48 de asistati sociali, adica 0,14 % din populatie. Judetele din sudul tarii au acest coeficient la peste 2, adica de peste 14 ori mai mult, iar unele comune au acest coeficient la ametitoare cote cu 2 cifre, numere ce uneori ajung la jumatate din populatie sau chiar mai mult.

Da, nu am fost si nu sunt adeptul ajutoarelor sociale. Nu am mentalitate si gandire de stanga ! Nu ma intereseaza bolnaviciosul principiu de “bani pentru nimic mascati ca ajutoare sociale contra voturi!”.

Legat de munca asistatilor sociali, cateva poze cu munca lor de pe V. Sanaslaului, Eroilor, Zona Gh. Doja, Zona raului Somes - Balastierei, munca adiacenta curateniei stradale, munca excelent coordonata si supravegheata de colega noastra Geanina Poldner si colegii de la Politia Locala. Da, asa e, dupa ce Quatro Eco Salub a fost incapabila de a presta acest serviciu de curatenie stradala (intrebati administratorul firmei de ce !) si s-a reziliat contractul cu ei, Florestiul nu a beneficiat de acest serviciu. Am organizat o procedura de achizitie publica, nu a fost nici un doritor, la mijlocul lunii viitoare procedura se reia", a scris primarul Horia Sulea, pe pagina sa de Facebook.