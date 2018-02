Starea permanenta de balonare este unul dintre principalele simptome resimtite de o persoana care sufera de cancer ovarian, insa un sondaj recent efectuat in Marea Britanie a dezvaluit ca unele femei ar fi mai inclinate sa adopte unele schimbari de alimentatie in loc sa faca o vizita la medic pentru a investiga cauzele meteorismului.

Un sondaj efectuat pe 1.142 de femei de organizatia Target Ovarian Cancer a descoperit ca 50% dintre britanice ar recurge la schimbari in alimentatie in cazul unei stari permanente de balonare. Printre aceste schimbari de dieta s-au evidentiat renuntarea la anumite alimente precum produsele cu gluten sau pe baza de lapte, includerea in dieta a unor probiotice precum iaurturile sau a ceaiului de menta, ori inceperea unui regim.

Doar 34% sustin ca vor face o vizita la medic pentru a investiga posibilele cauze ale meteorismului

Un studiu condus anterior de organizatie a descoperit ca doar una din cinci femei cunoaste faptul ca balonarea poate fi un simptom al cancerului ovarian, scrie Agerpres

Organizatia a subliniat existenta unei ''lacune in ceea ce priveste constientizarea'' cu privire la simptomele acestei afectiuni. Ca urmare, doua treimi dintre persoanele afectate de aceasta boala nu sunt diagnosticate decat in momentul in care afectiunea s-a raspandit in corp, ceea ce ingreuneaza tratamentul ei, a adaugat organizatia.

''Un iaurt probiotic nu ar trebui sa impiedice o femeie sa faca o vizita unui medic generalist daca ceva o supara'', a declarat Annwen Jones, director executiv in cadrul Target Ovarian Cancer. ''Femeile nu ar trebui sa-si riste viata din cauza unei lacune persistente in ceea ce priveste constientizarea cu privire la simptomele cancerului ovarian. Daca ele cunosc semnele cancerului ovarian, precum balonarea persistenta, si reusesc sa le asocieze din timp cu aceasta afectiune, pot fi salvate vieti'', a adaugat ea, citata luni de PA.

Alte simptome ale cancerului ovarian includ: dureri pelvine sau abdominale, senzatia rapida de satietate sau pierderea apetitului alimentar ori nevoia de urinare mai freventa decat de obicei.