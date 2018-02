Copilul a ajuns la spital in jurul orei 18:00, dupa ce s-a inecat in cada in timp ce facea baie.

Baiatul a fost stabilizat si a ramas sub supravegherea medicilor, potrivit Stirileprotv.

Reprezentantii Spitalului Judetean Sf. Pantelimon din Iasi spun ca micutul va ramane internat pana in momentul in care viata nu ii va mai fi pusa in pericol.

Politia ancheteaza cazul pentru a stabili imprejurarile in care baiatul s-a inecat si unde erau parintii in momentul incidentului.