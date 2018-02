"Societatea de distributie a energiei electrice a anuntat pentru astazi intreruperi in alimentarea cu energie electrica intre orele 8:00 si 11:00 ca urmare a executarii unor lucrari de intretinere in zona. Elevii au fost anuntati cu o zi inainte despre acest lucru si s-a luat masura ca centrala electrica a scolii sa functioneze la o capacitate sporita in noaptea de marti spre miercuri pentru a compensa timpul de nefunctionare in perioada intreruperii energiei electrice. Cu toate acestea, unor copii poate li s-a parut mai frig, in salile de clasa fiind temperaturi de 19-20 de grade Celsius", a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Judetean Scolar Giurgiu, Georgeta Stanescu.

Unii elevi dezamagiti de aceasta situatie au ales sa plece acasa, iar altii au ramas la cursuri.

Inspectoratul Scolar Giurgiu spune ca de joi situatia cu incalzirea va reveni la normal in aceasta scoala in care invata 80 de elevi.

Sursa: Agerpres.