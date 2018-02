"S-au respins toate trei ca inadmisibile. Cele care privesc statutul magistratului si CSM (Legile 303 si 317/2004 - n.r.) - pentru neintrunirea numarului de parlamentari necesar pentru sesizare. Aveam 48, doi din alta parte care, insa, semnasera si la alta sesizare. Cu privire la organizarea judecatoreasca, Legea 304, s-a respins pentru depasirea termenului inauntrul caruia se poate face sesizarea. Dupa legea noastra, sesizarea se poate face in doua sau cinci zile, in functie daca este de urgenta sau nu. S-a facut dupa o luna si ceva", a declarat Valer Dorneanu pentru Agerpres.

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen s-au aflat:

- obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, obiectie formulata de 51 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL, grupului parlamentar al minoritatilor nationale si de un deputat neafiliat; - obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, obiectie formulata de 52 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL, grupului parlamentar al minoritatilor nationale si de un deputat neafiliat

- obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, obiectie formulata de 51 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL, grupului minoritatilor nationale si de un deputat neafiliat.

Pe 22 ianuarie, USR a depus la Curtea Constitutionala sesizarile in privinta proiectelor de modificare a legilor Justitiei, motivand ca "submineaza independenta magistratilor din Romania".

Sesizarile USR au fost semnate de toti cei 27 de deputati ai partidului, 16 deputati PMP, patru independenti si de trei deputati PNL.

Ei au spus ca juristii USR au gasit noi motive de neconstitutionalitate fata de sesizarile deja depuse la CCR de ICCJ si PNL pe legile Justitiei.

De exemplu, ICCJ nu a invocat in sesizare motive extrinseci, de procedura, ci s-a limitat la atacarea unor articole individuale, in timp ce USR a aratat in sesizare ca cele trei proiecte de modificare a legilor Justitiei au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului si cel al respectarii legii, precum si cu incalcarea ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului.

De asemenea, in sesizare se precizeaza ca proiectele incalca obligatiile rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene.

In ceea ce priveste motivele intrinseci de neconstitutionalitate, USR a contestat in plus fata de Inalta Curte separarea stricta a carierelor judecatorilor si procurorilor si diminuarea atributiilor plenului CSM in favoarea sectiilor separate.

"Transferul atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii de la plen catre sectii a fost aspru criticat si in doctrina, considerandu-se ca aceasta manevra neconstitutionala de tip 'divide et impera' sporeste posibilitatea ca deciziile sa fie influentate de factori externi, provenind din sfera politica", se arata in sesizarea formulata de USR.

Sesizarile USR au fost finalizate inca de la sfarsitul anului trecut, dar nu au fost depuse deoarece nu aveau numarul necesar de semnaturi (50 de deputati sau 25 de senatori).