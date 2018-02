Inspectia Judiciara a anuntat pe 16 februarie ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare.

"In prezent, o echipa de inspectori judiciari de la Directia de inspectie judiciara pentru procurori efectueaza verificari prealabile, in conformitate cu dispozitiile art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru a se stabili daca exista indicii in legatura cu savarsirea unor abateri disciplinare", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectiei Judiciare transmis Agerpres.

Conform aceleiasi surse, verificarile au fost demarate dupa ce institutia s-a sesizat din oficiu, pe 12 februarie, ca urmare a aparitiei in media a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la DNA Ploiesti.

Postul de televiziune Antena 3 a prezentat, pe 11 februarie, mai multe inregistrari audio in care erau redate presupuse discutii ale procurorului-sef al Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA, Lucian Onea, cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.