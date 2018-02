Update 13:10- CFR SA a redeschis incepand cu ora 12.00 firul II pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda pentru circulatia cu locomotive Diesel a trenurilor.

"Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului.

In urma prabusirii pasarelei peste cele 5 linii din statia CF Ploiesti Vest au fost rupte si firele de contact, care asigurau alimentarea cu energie electrica a locomotivelor.

La aceasta ora 6 trenuri de calatori sunt oprite temporar:

- 16032 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza in Ploiesti Vest

- 15124 (Slanic – Ploiesti Vest) - stationeaza in Ploiesti Vest

- 1644 - (Baia Mare-Bucuresti Nord) stationeaza in Buda

- 15531 (Bucuresti - Brasov)- stationeaza la intrare in Ploiesti Vest

- 1631 (Brasov-Bucuresti) - stationeaza la intrare in Ploiesti Vest

- 3001 (Bucuresti - Brasov) - stationeaza in Brazi

Reprezentantii CFR SA si cei ai operatorilor de transport feroviar de calatori analizeaza in acest moment solutiile optime de continuare a traficului feroviar pe raza statiei Ploiesti Vest", anunta reprezentantii CFR prin intermediul unui comunicat.