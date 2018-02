Instanta suprema a respins apelurile celor doi, fiind mentinute pedepsele date in noiembrie 2016 de Curtea de Apel Bucuresti.

In acelasi dosar, Cristian Borcea, fost presedinte executiv al clubului de fotbal Dinamo, a fost achitat. Initial, Borcea primise la Curtea de Apel Bucuresti o pedeapsa de 7 ani si 10 luni inchisoare. El se afla in prezent la Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal.

Fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani, de la aceasta fiind confiscata si suma de 185.000 euro, banii reprezentand mita primita.

In plus, avocatul George-Antonie Iorgovan si Daniel-Costel Petre au fost achitati.

Decizia instantei este definitiva.

Conform DNA, in februarie 2009, Geaninei Terceanu, in calitate de judecator la Tribunalul Bucuresti, i-a fost repartizat dosarul transferurilor de fotbalisti, in care fratii Becali si Cristian Borcea, alaturi de alti conducatori din fotbal, fusesera trimisi in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala.

In 3 aprilie 2012, magistratul a pronuntat in dosarul respectiv o hotarare de achitare fata de toti inculpatii, in temeiul dispozitiilor art. 10 lit. a din Codul de procedura penala din anul 1968 ('fapta nu exista').

Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunta aceasta solutie de achitare, Terceanu a primit, in intervalul aprilie 2009 - mai 2012, o suma totala de 195.000 de euro.

"Din acest total, suma de 185.000 de euro a fost data lui Terceanu de catre inculpatii Becali, iar suma de 10.000 de euro de catre inculpatul Borcea. In cursul anului 2009, o parte din banii primiti in modalitatea de mai sus, respectiv 56.000 de euro, au fost folositi de Terceanu la achizitionarea unei locuinte (al carei pret total a fost de 93.000 euro)", sustin procurorii.

Ulterior, in martie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv pe cei implicati in dosarul transferurilor, desfiintand astfel solutia de achitare data de judecatoarea Terceanu.