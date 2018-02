Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 71 de studii publicate anterior in care au fost inclusi 5.155 de copii nascuti la termen si 7.752 de copii din categoriile cele mai vulnerabile - cei nascuti la mai putin de 32 de saptamani de sarcina si cei care cantareau mai putin de 1.500 de grame la nastere.

Testele pentru determinarea coeficientului de inteligenta completate intre varste de 5 si 20 de ani au demonstrat ca prematurii se aflau, in general, in urma semenilor lor nascuti la termen. In medie, rezultatele tinerilor nascuti prematur au fost mai slabe la aceste teste cu circa 13 puncte.

''Progresele facute dupa anii '90 in sanatatea neonatala au crescut in mod considerabil rata de supravietuire a prematurilor. Insa, aceasta crestere a sanselor de supravietuire nu a fost acompaniata de imbunatatirea rezultatelor cognitive'', a declarat Sabrina Twilhaar din cadrul Centrului pentru cercetare medicala de la Vrije Universiteit Amsterdam, una dintre autorii studiului.

Perioada normala de sarcina este de 40 de saptamani, iar nasterea dupa 37 de saptamani este considerata la termen. Jumatate dintre prematurii inclusi in studiu s-au nascut inainte de 28,5 saptamani de gestatie, iar jumatate dintre ei aveau o greutate de circa 1.000 de grame la nastere.

Problemele pe care le au prematurii includ si un grad mai scazut de inteligenta

In primele saptamani dupa nastere, prematurii prezinta de multe ori probleme respiratorii si digestive. De asemenea, ei pot avea dificultati de vedere, de auz si abilitati cognitive reduse, dar si probleme sociale si comportamentale.

In cazul prematurilor, fiecare saptamana de sarcina in minus a fost asociata cu o reducere cu 1,26 de puncte a scorurilor obtinute la testele de inteligenta, au notat oamenii de stiinta in studiul publicat in cel mai recent numar al jurnalulului JAMA Pediatrics.

Pe baza punctajului mai mic obtinut de prematurii inclusi in acest studiu, oamenii de stiinta au estimat ca circa 16% dintre copiii nascuti inainte de termen s-ar putea confrunta cu dizabilitati intelectuale grave in comparatie cu un procent de circa 2,5% in cazul populatiei totale.

Copiii cuprinsi in aceasta analiza s-au nascut in perioada 1990 - 2008, iar rezultatele nu au variat in functie de anul nasterii.

Prematurii diagnosticati cu displazie bronhopulmonara (o boala pulmonara cronica asociata cu utilizarea pe termen lung a oxigenului si a ventilarii mecanice pentru a-i ajuta sa respire) au avut rezultate mai slabe la testele de inteligenta in comparatie cu prematurii care nu au fost supusi unor astfel de proceduri. Acest lucru sugereaza ca interventiile in vederea scaderii riscului de a dezvolta aceasta afectiune pulmonara ar putea imbunatati rezultatele cognitive in cazul prematurilor, dupa cum a declarat Robert Joseph, cercetator in cadrul Facultatii de Medicina a Universitatii din Boston, Statele Unite, care nu a fost implicat in aceasta cercetare.

Studiul nu a fost un experiment controlat realizat cu scopul de a dovedi daca sau cum nasterea prematura poate cauza deficite de inteligenta, noteaza Reuters.

Totusi, Riikka Pyhala de la Universitatea Helsinki din Finlanda, care nu a fost implicata in acest studiu, a precizat ca este important ca parintii sa inteleaga faptul ca valorile coeficientului de inteligenta reprezinta un indicator care nu reflecta capacitatile cognitive sau rezultatele obtinute la scoala ale copilului. ''Dincolo de scorul obtinut la testele de inteligenta, fiecare copil are propriile atuuri si puncte slabe. In cazul celor cu probleme cognitive sau dificultati la invatare, cunoasterea in detaliu a acestor abilitati cognitive specifice ofera un instrument util pentru sustinerea educatiei acestora intr-un mod optim'', a notat aceasta.

Sursa: Agerpres.