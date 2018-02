In urma atacului, galateanul a ramas cu o infirmitate la mana dreapta, motiv pentru care Judecatoria Galati a decis ca Primaria sa ii plateasca daune in valoare de 4.300 de euro.

Incidentul s-a petrecut in septembrie 2016, barbatul fiind atacat intr-o statie de autobuz din Galati si avand nevoie de 65 de zile de ingrijiri medicale, dar si multe interventii chirurgicale.

Decizia instantei nu este definitiva, astfel ca poate fi atacata cu recurs in termen de 30 de zile.

"Obliga paratul Municipiul Galati prin Primar la plata, catre reclamant, a sumei de 4.300 euro (in echivalent in lei la data platii) cu titlu de daune morale. Obliga paratul la plata, catre reclamant, a cheltuielilor de judecata in suma de 1.600 lei. Cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Galati”, se arata in decizie, potrivit Monitorul de Galati.

Barbatul se arata dezamagit de decizie, intrucat spune ca nu va mai putea profesa ca sudor, dupa acest accident.

"Este o premiera pentru instanta din Galati. Sincer, nu ma asteptam sa primesc o asemenea decizie, de obicei primariile sunt tratate cu lejeritate. Totusi, suma este mica, vom face cale de atac, vom cere suma solicitata initial, adica 75.000 de euro. Probabil, procesul va mai dura un an. Este un proces greu, te lupti pentru o persoana care a suferit o trauma iar paratul recurge la toate caile de aparare. In acest caz, Primaria a sustinut ca nu era vorba despre un caine fara stapan. Clientul meu este sudor, dupa ce a fost muscat de caine nu a mai putut sa-si faca profesia, nu a mai putut tine aparatul de sudura in mana. Acum persoana este plecata in strainatate, i s-a schimbat viata”, a declarat avocatul barbatului, Carmen Bordei.