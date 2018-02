Topul meseriilor fara meseriasi. 4 domenii din Romania unde locurile de munca asteapta candidati:

1. O meserie profitabila pornita din investitia pentru un hobby

Pare greu de crezut, insa unele meserii profitabile si cautate pe piata muncii nici nu necesita o investitie initiala prea mare. Sudorii reprezinta o categorie tot mai cautata, explica Mirela Marinescu, de la firma de recrutare APT. “Multa vreme, pana acum cativa ani, scolile profesionale nu au mai avut cautare si nu au mai avut atat de multi absolventi, iar meseriasii exis­tenti au plecat la mun­ca in strai­nă­tate. Pe me­se­ri­ile de “blue co­­l­lar” a­vem ce­rinte greu de in­­de­­pli­nit pen­­­tru cli­entii care ne cer su­dori, unde sa­­lariile va­riaza intre 1.500 si 3.500 de lei net si se cauta numai persoane cu atestat profesional”, spune aceasta pentru Ziarul Financiar. Cu o investitie initiala minima intr-un astfel de invertor de sudura de calitate, poti intra pe o nisa profesionala tot mai cautata si recompensata destul de bine in Romania. Fie ca alegi sa lucrezi ca persoana fizica autorizata, fie ca esti angajat intr-o firma specializata, aceasta meserie care nu necesita studii superioare se poate dovedi o alegere inspirata.

2. Oportunitatile din zona constructiilor

Tot din zona de constructii, una dintre meseriile cautate si rasplatite pe masura este cea de macaragiu, unde salariile incep de la 2.500 lei pe luna si urca pana la aproximativ 4.500 lei pe luna, la care se mai adauga si sporuri.

3. Controlor de trafic aerian

O meserie dificila, cautata si cu beneficii extrem de bune pentru orice roman este cea de controlor de trafic aerian. Surprinzator sau nu, aceasta meserie nu necesita terminarea facultatii, dar te obliga sa participi la cursuri de specializare, care initial se pot dovedi costisitoare. Potrivit Stirile ProTV, un controlor de trafic aerian aflat la inceput de drum incaseaza pe luna 20.000 lei net. Salariul acestuia poate ajunge, odata cu experienta, si la 30.000 lei net, pe luna. “Pentru a ajunge controlor de trafic aerian, in afara examenului de admitere, unul foarte strict, urmeaza o perioada de formare profesionala, specifica acestui domeniu”, explica Raluca Penes, reprezentant Smartree.



4. Instalator

Meseria de instalator este extrem de utila in viata oricarei gospodarii, iar un salariu incepe de la 1.800 lei si se ridica la 2.400 lei pe luna, in Romania.

Bogdan Badea de la eJobs explica pentru Wall Street cat de importante au devenit astfel de meserii pentru persoanele necalificate pentru piata din Romania: "Toate firmele se confrunta cu o migratie importanta de personal calificat, insa trendul este ca un muncitor care isi cunoaste meseria sa primeasca salarii din ce in ce mai atractive. Oamenii cu experienta nu mai pot fi tinuti cu salariul minim pe economie. Un studiu recent realizat de eJobs arata ca aceste meserii au salarii cuprinse intre 1.500 si 2.500 de lei, putand ajunge pana la 1.500 de euro in cazul unor specialisti."