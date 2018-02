Fiica maestrului Radu Beligan, Lamia Beligan, este cea care a hotarat sa scoata la licitatie obiectele care i-au apartinut tatalui ei. Unele bunuri vor fi expuse in Muzeul Teatrului din cadrul Teatrului National, iar altele la casa memoriala, pe care primarul din satul natal al maestrului doreste sa o ridice.

La obiectele de colectie au acces colectionarii din toata lumea, intrucat pot fi licitate si adjudecate online, potrivit stiri.tvr.ro.

Colectionarii pot licita inclusiv pentru o broderie liturgica mostenita de la Adam Beligan, bunicul actorului, un stilou folosit de Radu Beligan, care porneste de la 20 de euro, o bereta, un brau rosu sau doua dintre papioane, ce pornesc de la 50 de euro.

Pentru 100 de euro, pasionatii pot intra in posesia celebrei imaginii cu Radu Beligan avand ochelarii pe nas, in 1943, in timp ce juca in "O noapte furtunoasa".

Radu Beligan va fi omagiat anul acesta, in expozitia dedicata Centenarului, care va fi deschisa la Teatrul National Bucuresti.

Parcul de langa teatru si Spitalul Coltea vor purta numele maestrului, potrivit unui anunt facut in 2016 de Primaria Capitalei. Nu exista inca o decizie oficiala in acest sens.