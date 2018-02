Oamenii sustin ca nu sunt lasati sa isi plateasca taxele si impozitele daca nu achita si taxa pentru ridicarea gunoiului. Serviciul este inexistent de mai bine de un an.

Pentru ca, in realitate, primaria nu asigura ridicarea gunoiului, locuitorii sunt nevoiti sa scape de el cum pot: unii ii dau foc, altii il duc pe camp, la marginea drumului sau in albia raului Mures. Exista si cazuri in care locuitorii se deplaseaza in alta localitate pentru a duce gunoiul.

Primarul a declarat ca taxa de 2 lei este folosita pentru acoperirea unei datorii mai vechi. In plus, edilul precizeaza ca firma cu care avea contract ii cerea 10 lei pe luna, de persoana, pentru ridicarea gunoiului.



"Ar fi fost o suma prea mare pentru locuitorii satelor noastre, mai mare decat in municipiul Arad, astfel ca am renuntat. Problema este ca nu doreste nicio firma sa vina la noi sa ridice gunoaiele fara o taxa pe masura, pentru ca distanta pana la Arad, unde este depozitul ecologic, este de peste 80 de kilometri, ceea ce ridica mult consturile de operare" - Crina Melania Miculit, primar Varadia de Mures, potritiv stiri.tvr.ro.