"Mentionam ca la aceasta ora ninge moderat in judetele Prahova, Suceava, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Arges, Dambovita, Gorj, Cluj, Bistrita Nasaud, Maramures, Salaj, Bihor, Alba, Satu Mare, Sibiu, Mures si Harghita. Precizam ca reprezentantii CNAIR SA actioneaza in permanenta in toate zonele afectate, pentru a asigura desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta", se subliniaza intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Reprezentantii CNAIR fac apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.