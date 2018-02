Intitulat "Ne furati viitorul!" protestul vizeaza scaderea semnificativa a indemnizatiilor de crestere a copilului.

Mamele s-au adunat in Piata Victoriei, in jurul orei 12:12 si au purtat in maini cartonase rosii, semnificand "penalizarea" guvernantilor pentru decizia luata.

La protest au participat mamici cu copii, femei gravide, dar si tatici sau bunici, care s-au mobilizat pe Facebook.



"Ia cu tine un cartonas rosu, hai sa-i penalizam! Noua ordonanta OUG 3/2018, care presupune a rezolva problema celor cu contract part time si a celor angajati in IT, scade semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical. Dupa OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare. La o indemnizatie de 3.400 lei, in luna ianuarie, o mamica a primit 3.036 lei, dupa ce a fost oprit CAS, iar acum, in luna februarie, mamica a primit 2.550 lei. Mai exact, i-au fost luati 486 lei. Acestea sunt efectele modificarii Codului Fiscal. Rectificati Ordonanta 3/2018, prin care indemnizatiile acordate in concediul medical (inclusiv prenatal) au fost taiate din cauza schimbarii modalitatii de calcul", a fost mesajul organizatorilor evenimentului, potrivit ziare.com.

Evenimentul a fost organizat de comunitatile Coruptia ucide si Bucuria de a darui.