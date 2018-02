Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie nefavorabila, forma tumorala care a recidivat de-a lungul anilor, desi a fost operata.

"(...) Pe 14 februarie a murit copilul din Raducaneni. Fata se afla in atentia noastra din cursul anului trecut. Copilul era diagnosticat cu o tumora grava. In ultima perioada, tratamentul operator nu era posibil. De asemenea, nici transplantul de celule stem", a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Tiberiu Bantas, pentru Agerpres.

La inceputul lunii ianuarie, din cauza gravitatii bolii copilului, DGASPC a dispus efectuarea ingrijirilor paliative la domiciliu, prognosticul medicilor fiind rezervat.

Desi la debutul bolii parintii s-au implicat in asigurarea tratamentului si ingrijirii copilului, in ultimul an au refuzat chimioterapia de linie 3 sau internarea in spital, motivand ca medicii vor sa vanda organele copilei.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu anul trecut si a efectuat o ancheta in cazul fetitei bolnave de cancer. Parintii au motivat in repetate randuri ca refuza efectuarea unei interventii chirurgicale si spitalizarea copilului de teama ca nu cumva sa ii fie "furate si vandute" organele.