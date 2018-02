Procurorii sustin ca barbatul ar fi recrutat doua tinere pe care le-a fortat sa se prostitueze.

″In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2016, inculpatul a recrutat prin metoda “lover boy” doua tinere pe care ulterior, prin induceri in eroare, dar si prin exercitarea de violente fizice, le-a determinat sa se prostitueze in folosul sau, exploatandu-le astfel sexual. Tinerele intretineau relatii sexuale contra cost zilnic, cu diversi clienti, conducatori auto aflati in tranzit si pe care ii acostau pe Autostrada A2 sau pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti, sumele de bani incasate fiind insusite integral de catre inculpate”, se arata in comunicatul DIICOT, potrivit stirileprotv.ro.

Una dintre fete a reusit sa anunte autoritatile, la sfarsitul lunii ianuarie. Tanara le-a povestit oamenilor legii cum a fost obligata sa se prostitueze, acuzandu-l pe Dumitru Vasile ca a exercitat acte de violenta asupra sa, prin lovituri cu cabluri si bate, fapt confirmat si de expertiza medico-legala.

Tribunalul Calarasi a dispus arestarea preventiva a barbatului, pe o perioada de 30 de zile, pe 16 februarie.

La aceasta actiune au contribuit si ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate - Calarasi si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Calarasi.