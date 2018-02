Managerul institutiei a anuntat ca a aflat din presa despre acest incident si nu se pune problema de sanctiuni pentru ambulantier si asistenta, intrucat viata femeii nu a fost pusa in pericol, iar cei doi sunt "printre cei mai buni oameni ai echipei".

In urma cu doua zile, medicii Ambulantei Alba - Substatia Campeni au fost nevoiti sa care in spate o pacienta, intrucat salvarea nu a putut ajunge la locuinta femeii din catunul Scarisoara Stiuleti, din Muntii Apuseni.



"Un echipaj al serviciului de ambulanta judetean Alba a fost solicitat in zona Campeni, mai exact la Arieseni, pentru o femeie in varsta, cu o afectiune respiratorie. Au ajuns acolo, n-au putut sa urce cu masina pana in fata casei, au consultat pacienta si au decis ca trebuie internata in spital. Pentru ca a fost doar o asistenta cu ambulantierul, nu au putut sa o transporte cu targa sau cu caruciorul, motiv pentru care au decis sa nu mai astepte echipajul de la SMURD, stiind ca acesta va veni in timp destul de mare, iar pentru a scurta durata interventiei au decis s-o duca in spate pana la masina, o suta de metri, pe jos. In mod normal, din punct de vedere al protocolului, ar fi trebuit sa anunte dispeceratul, sa astepte pana vine un echipaj de la SMURD Campeni, dar stiau ca masina respectiva era in misiune, pentru ca auzisera prin radio, iar sansele ca acel echipaj sa ajunga la ei in timp util erau relativ mici. De aceea au decis sa faca ce a fost mai bine pentru pacient", a mai spus Calin Potor, medic de urgenta la Serviciul Judetean de Ambulanta Alba, potrivit digi24.ro.