Baietelul se juca cu verisorul sau in varsta de trei ani, in timp ce mama gatea.

Dupa ce a terminat ciorba, femeia a pus oala fierbinte pe pardoseala incaperii, moment in care, din neatentie, fiul ei in varsta de un an si zece luni s-a dezechilibrat si a cazut in vas.

La fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei care l-a preluat pe baietel pentru a-l transporta la spitalul din Suceava. Acolo a fost diagnosticat cu arsuri pe 60% din suprafata corpului.

Pentru ca starea copilului era grava, medicii suceveni au decis sa il transfere pe micut la Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri din Bucuresti.

In jurul orei 1:00, in timp ce se indrepta spre Bucuresti, baietelul a murit in Ambulanta, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a petrecut incidentul.

Au fost anuntati si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Proiectia Copilului.