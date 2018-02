"Inca nu s-a inregistrat o sesizare la CNCD si am demarat noi autosesizare, deci o procedura din oficiu. (...) Marti vom organiza citarea si audierea doamnei prim-ministru, dupa care vom adopta o hotarare", a precizat vineri Asztalos Csaba, potrivit Agerpres.

El a vorbit si despre faptul ca premierul si-a cerut scuze ulterior declaratiei.

"Scuzele unei persoane care e acuzata sau ajunge la concluzia ca a savarsit o discriminare este o circumstanta care este luata in considerare de regula la stabilirea unei sanctiuni, cum a fost de exemplu in cazul domnului Mihai Tudose, care si-a cerut scuze public si, dupa declaratia cu steagurile, Colegiul a luat in considerare aceste scuze", a aratat presedintele CNCD.

Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze public pentru declaratia de joi seara, din cadrul unei emisiuni televizate, si a precizat ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului.

"Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitati, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija si de sustinerea noastra. Avem datoria sa dovedim intelegere si umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea", a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Seful Executivului subliniaza ca doar printr-o atentie constanta acordata persoanelor cu dizabilitati se poate contribui la integrarea acestora in societate si punerea in valoarea a calitatilor lor. "M-am implicat activ in tot ceea ce inseamna promovarea si apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Ca prim-ministru, voi folosi toate parghiile legale pentru a pune in practica, in cel mai scurt timp, masuri active destinate rezolvarii dificultatilor pe care le intampina semenii nostri", a subliniat Viorica Dancila.