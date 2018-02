Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism i-a transmis vineri premierului o scrisoare deschisa in care mentioneaza ca este regretabil faptul ca in interviul pe care l-a acordat unei televiziuni in seara zilei de 15 februarie a spus: "Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud".

"O astfel de afirmatie este jignitoare pentru persoanele cu autism si familiile lor, ii stigmatizeaza si mai mult pe acesti oameni. Este absolut regretabila, mai ales ca vine din partea unui demnitar de cel mai inalt rang, din partea prim-ministrului tarii. Un demnitar care ar trebui sa-i priveasca si respecte pe toti cetatenii tarii in mod egal si nu sa ii compare pe unii cu altii. Iar termenul cel 'rau' al comparatiei este reprezentat, in cazul dumneavoastra de noi, 'autistii', adica de copiii nostri, sotii, parintii, fratii nostri, pe care ii priviti ca fiind de conditie inferioara. Din nefericire, nu sunteti primul politician care foloseste termenul de autism in sens negativ, peiorativ, in rafuieli politice, in contexte care nu au nicio legatura cu problematica, nevoile si situatia persoanelor cu autism din Romania. Acest lucru este foarte ingrijorator si arata nivelul de intelegere de catre politicieni a autismului si a problematicii oamenilor cu aceasta conditie, nivelul real de empatie si aplecare al demnitarilor fata de nevoile acestor cetateni", se arata in scrisoare, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, unul din 100 de romani are o tulburare din spectrul autismului, prin urmare, exista aproape 200.000 de "autisti" (plus familiile lor), si ei tot cetateni romani, care asteapta sa fie tratati cu respect de catre reprezentantii statului roman.



"Autism Romania - Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism considera ca folosirea de catre dumneavoastra a termenului de autism cu sensul profund negativ, intr-o disputa politica, este o jignire adusa persoanelor cu autism din tara noastra si din intreaga lume, adica aproximativ 67 de milioane de indivizi, motiv pentru care va invitam sa va cereti public scuze acestor oameni si familiilor lor. (...) Noi, persoanele cu autism si parintii, ne-am astepta de la un prim-ministru, mai ales daca este nou in functie, ca prima data cand rosteste public termenul de autism sa fie intr-un moment in care anunta, de exemplu, crearea unei strategii nationale sau a unui program national pentru aceste persoane", mai spus reprezentantii asociatiei.