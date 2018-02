Presiunea era mare pe umerii Carolinei Wozniacki, intrucat daca ar fi pierdut meciul cu Monica Niculescu, ar fi pierdut si titlul de numarul 1 mondial.

La 4-4, Wozniacki a oprit partida si a mers la arbitrul de scaun, Emmanuel Joseph, pentru a se plange de sunetele pe care le scoate romanca cand loveste mingea.

Arbitrul nu a considerat ca jucatoarea din Romania a incalcat regulamentul, enervand-o si mai tare pe sportiva daneza.

"Ea poate castiga doar enervand lumea", a declara Woznaicki, despre Monica Niculescu, potrivit digi24.ro.

In replica, arbitrul de scaun i-a spus ca "ea joaca si o face regulamentar".

Caroline Wozniacki a reusit sa castige meciul impotriva romancei si sa isi pastreze titlul de numarul 1 mondial.



"That's the only way she can win". Wozniacki complaining about Niculescu's grunts #QatarTotalOpen pic.twitter.com/ZYYRwsBHSk