UPDATE 10:35 - Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru adresarea cu termenul "autisti", cu referire la cei care ar fi sesizat la UE neregulile din Romania. - Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru adresarea cu termenul "autisti", cu referire la cei care ar fi sesizat la UE neregulile din Romania. "Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitati, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija si de sustinerea noastra. Avem datoria sa dovedim intelegere si umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam intimitatea", a declarat premierul.

Ana Dragu a anuntat pe pagina sa personala de Facebook ca va sesiza CNCD.

"Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania, aceasta este o sesizare prin care Asociatia Autism Europa Bistrita va solicita sa luati masurile impuse de lege pentru demnitari care jignesc mii de pacienti cu autism si utilizeaza un limbaj care instiga la dispret si desconsiderare, lezand demnitatea umana. Peste 9000 de copii cu tulburari de spectru autist din Romania sunt incadrati in grad de handicap”, iar „statul nu a fost in stare nici macar sa ii numere, daramite sa le asigure serviciile psihologice si sociale necesare pentru a-i ajuta sa devina adulti cat mai functionali. Toata povara infiintarii, finantarii si impunerii de standarde de calitate in serviciile de recuperare cade in sarcina familiilor”, precizeaza Ana Dragu, potrivit stirileprotv.ro.

Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat ca se va consulta cu colegii sai cu privire la o eventuala autosesizare.



Ana Dragu a scris in urma cu putin timp, pe pagina sa de Facebook, ca premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze, dar nu a precizat daca va renunta sau nu la sesizare.



Premierul i-a numit "autisti" pe cei care au criticat indepartarea autoritatiloe de la Bucuresti de valorile europene, in dezbaterea din Parlamentul European.