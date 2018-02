"Oferta publica de preluare are drept obiect achizitionarea unui numar de pana la 63.273.445 actiuni aflate in circulatie si care nu se afla in posesia ofertantului, reprezentand 55,508% din capitalul social al emitentului. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie, Ofertantul va detine 100% din capitalul social al emitentului. Inainte de initierea ofertei, ofertantul, impreuna cu grupul de persoane care actioneaza concertat, detin 50.716.773 actiuni al emitentului, ceea ce reprezinta 44.492% din capitalul social si drepturile de vot ale acestuia", se arata in document, potrivit Agerpres.

Emitentul dispune de un capital de peste 11,3 milioane de lei.

Cemacon fabrica tigle, caramizi si alte produse pentru constructii, realizate din argila arsa.