Sanctiuna vine dupa ce jurnalistul a fost amendat cu 1.000 de lei de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru asocierea pe care a facut-o.



„Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat-o pe Viorica Dancila, premierul propus de PSD, cu o maimuta, fara ca realizatorul Cosmin Prelipceanu, totodata redactor-sef al postului de stiri, sa intervina in vreun fel”, a fost reclamatia inregistrata la CNA in legatura cu aceasta emisiune.

„Iertati-ma, nu pot sa ma abtin, este habsolut incorect ce fac, da uitati, coafura acesta imi aminteste de pavianul cu mantie, este o specie pe cale de disparitie. Nu, nu pot sa nu ma gandesc, este exact modul cum e asezata podoaba capilara a pavianului cu mantie”, a spus Cristian Tudor Popescu in timpul emisiunii.

Membrul CNA Radu Herjeu a comentat pe pagina sa de Facebook declaratia lui Cristian Tudor Popescu din aceasta emisiune, scrie News.ro.

„«Iertati-ma, nu pot sa ma abtin, este absolut incorect ce fac» Stiti ca asa a inceput CTP inainte de a face, dupa cum spunea dupa amenda de la CNCD, o «observatie mondena» despre coafura dnei Dancila pe care o compara cu a unei maimute? Cum adica, dansul stia ca e absolut incorect ce face, dar se plange ca gestul sau a fost condamnat? Pai incorectitudinea nu trebuie taxata? CNA a votat o amenda de 10.000 de lei pentru Digi 24”, a scris Herjeu.



In luna ianuarie, Cristian Tudor Popescu a fost amendat cu 1.000 de lei de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru asocierea pe care a facut-o in aceasta emisiune, aceasta reprezentand o „hartuire” si incalcand „dreptul la demnitate” al prim-ministrului Viorica Dancila. Pentru comportamentul sau si lipsa de reactie, moderatorul emisiunii, Cosmin Prelipceanu, a fost sanctionat cu o amenda in acelasi cuantum pentru discriminare.

Cristian Tudor Popescu a anuntat ca va contesta decizia CNCD, spunand ca se considera nevinovat si ca institutia i-a facut „o nedreptate flagranta” care ii ridica semne de intrebare cu privire la obiectivitatea acestui organism.