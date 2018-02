Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea anunta ca abuzurile au inceput in primavara anului trecut.

Minora de 12 ani se afla in grija barbatului.

Autorul a fost identificat dupa mai multe investigatii, inclusiv o expertiza genetica.

"Din actele de urmarire penala efectuate pana in prezent rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatul S.A., incepand cu luna martie 2017, a intretinut in mod repetat relatii sexuale cu minora in varsta de 12 ani aflata in ingrijirea sa, prin violenta si amenintare cu un cutit. Ca urmare a abuzurilor exercitate asupra sa, victima a ramas insarcinata. Actiunea penala a fost pusa in miscare fata de S.A. prin ordonanta procurorului din data de 30.08.2017. In data de 31.08.2017 s-a dispus de catre procuror masura preventiva a retinerii pe o durata de 24 de ore si a fost prezentat la Judecatoria Oradea cu propunere de arestare preventiva, propunere respinsa de judecatorul de drepturi si libertati", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, potrivit stirileprotv.ro.

Procurorul de caz a formulat o noua propunere de arestare pe 13 februarie 2018, dupa completarea materialului probator, cu expertiza genetica.

Miercuri, judecatorul a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.