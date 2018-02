"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15 si 16 februarie 2018. Totodata, a fost prognozata depunerea de strat de zapada consistent pe drumurile publice – unde exista posibilitatea formarii de troiene, plus depuneri de chiciura si zapada pe crengile copacilor si pe infrastructura de transport a energiei electrice, cu risc ridicat de rupere si a caror posibile caderi pe drumurile de acces pot crea blocaje in circulatia rutiera.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda sa fie evitate, pe cat posibil, deplasarile cu autoturismele pe drumurile publice, existand pericolul blocarii in zonele in care precipitatiile semnalate vor cadea din abundenta.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Chisinau: +37322260737, +37322260747, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta", se arata intr-un comunicat.