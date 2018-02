Pe 19 iulie 2017, Celina Dookhran si o alta tanara au fost rapite de unchiul celei dintai, Mujahid Arshid, in varsta de 33 de ani. Tinerele au fost legate, ascunse sub asternuturi si transportate intr-o casa din sud-vestul Londrei.

Mujahid Arshid le-a violat pe fete si i-a taiat gatul nepoatei sale, ascunzandu-i trupul in congelatorul instalat special, cu doua zile inainte. Desi a incercat sa o ucida si pe cealalata tanara, aceasta a reusit sa scape, convingandu-l pe barbat ca vor putea sa se ascunda impreuna.

"Este bizar si teribil ca a decis sa le violeze inainte sa le ucida si sa scape de trupurile lor. S-a gandit sa le dizolve trupurile in acid sau sa le ascunda in congelator”, a explicat procurorul Crispins Aylett, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit instantei, dupa ce a comis crima, barbatul s-a intalnit cu fratele sau, care a dus victima la spital, unde a si povestit toata intamplarea. Criminalul a fugit in Kent, insa a fost arestat in scurt timp.

Din cercetari, anchetatorii au descoperit ca unchiul devenise obsedat de nepoata sa, care isi facuse un iubit, astfel ca a hotarat ca "daca el nu poate sa o aiba, atunci n-ar trebui sa fie a nimanui".

Cu o noapte inainte de crima, familia se reunise si o fortase pe tanara sa se desparta de iubitul libian si sa iasa cu un pakistanez.

Tanara care a supravietuit le-a povestit judecatorilor cum unchiul si-a omorat nepoata. Acesta i-ar fi spus: "Acum mai ai doar 10 minute de trait".

"I-a molestat trupul cand era moarta si a facut acelasi lucru cu mine, crezand ca am murit. Este pshihopat. Cand m-am ridicat m-a intrebat: „cum de ai atat de multa energie?” Eram acoperita in sange, practic, puteam inota in el. Am inceput sa-i spun fix ce isi dorea sa auda: ca il iubescm ca putem fugi impreuna, ca putem fi fericiti, ca putem avea o familie”, a marturisit tanara care a supravietuit.

Intr-un comunicat, familia victimei surpavietuitoare a precizat: "Mujahid Arshid a incercat sa-i distruga viata de cand l-a cunoscut. A manipulat si a mintit constant, continuand asta pe tot parcursul procesului. A insistat pe un adevar fabricat si a incercat sa pacaleasca instanta, iar acelasi lucru poate fi spus si despre cei care l-au sustinut pe parcursul procesului. Mai mult, a pledat nevinovat si s-a asigurat ca victima supravietuitoare va fi obligata sa retraiasca ziua aceea oribila in cele mai amanuntite detalii, pe tot parcursul procesului. Nu a manifestat niciun gram de regret, in ciuda durerii pe care a cauzat-o. Ar trebui sa-si plece capul de rusine".

"Celine era fetita noastra frumoasa, sensibila si inteligenta. Cu toate acestea, nicio emotie sau cuvant nu va putea descrie vreodata cat de mult sufar de cand a fost rapita atat de crud de langa cei care o iubeau. Actiunile dezgustatoare si revoltatoare ale lui Mujahid Arshid ne-a lasat fiica fara un viitor, in care si-ar fi putut indeplini ambitiile, s-ar fi putut casatori si intemeia o familie. Va ramane in intuneric si simt ca lumea mea s-a prabusit. Moartea lui Celine ne-a lasat cu sentimentul ca am fost pacaliti si jefuiti. Chiar si asa, nu ma voi lasa doborata de actiunile unui monstru diabolic. Era sufletul familiei noastre. Nicio mama nu ar trebui sa-si ingroape vreodata fiica”, a spus Iman Nadeem, mama victimei.

Mujahid Arshid isi va petrece cel putin 40 de ani dupa gratii. La aflarea verdictului, unchiul a amenintat familia fetei, care se bucura, si a acuzat-o pe cealalta victima ca ar fi ucis-o pe Celine Dookhran: "Va minte pe toti. Inainte sa mor, o sa demonstrez ca nenorocita a fost de vina".

"Crima a fost premeditata. Victimele au fost alesse in mod deliberat si au indurat agresiune sexuala, dupa ce Arshid a planuit rapirea lor. Procurorii au reusit sa demonstreze vinovatia lui printr-o analiza atenta, incluzand informatii de pe telefonul mobil, probe ADN, care arata ca a fost implicat in aceste crime. El nu a aratat ca regreta, a incercat sa evadeze si chiar a acuzat victima supravietuitoare ca ar fi comis crima", a declarat procuroarea Navnit Doosnjh.