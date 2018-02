„Avand in vedere temele intens mediatizate si dezbatute public referitoare la activitatea DNA, in calitate de presedinte al CSM, imi exprim in continuare profunda ingrijorare cu privire la potentialul acestei situatii de a afecta autoritatea organelor judiciare si implicit de prejudiciere a actului de infaptuire a Justitiei”, a spus sefa CSM.

Ea a cerut „tuturor institutiilor din sfera autoritatii judiciare ca in limitele legale care garanteaza derularea cu obiectivitate a procedurilor si in respectul tuturor persoanelor vizate sa urgenteze aceste proceduri pentru redarea increderii cetatenilor in actul de justitie si in organele abilitate sa il infaptuiasca sau in acelea chemate sa vegheze potrivit legii asupra modului de infaptuire. Ministerul Public, DNA si Inspectia Judiciara au rol deosebit de important. Ne exprimam increderea ca profesionalismul celor abilitati sa actioneze poate compensa presiunea mediatica a momentului. CSM asigura opinia publica de faptul ca este in masura sa gestioneze si sa decida in cadrul mecanismelor prevazute de lege in toate ipotetezele ce pot rezulta in urma derularii cu celeritate a procedurilor de catre autoritatile judiciare, de care depinde raspunsul decizional al Consiliului”, a adaugat Simona Marcu.

Intrebata ce le transmite politicenilor care cer revocari la varful justitiei, sefa CSM a raspuns: „Sa astepte derularea mecanismlor prevazute de lege”.



Inspectia Judiciara verifica inregistrarile in care fostului deputat Vlad Cosma i s-ar cere sa falsifice probe impotriva unor politicieni sau oameni de afaceri.