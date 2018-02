Marti seara, mai multe persoane s-au adunat pe trotuarul din fata casei de pe strada Tecuci, din judetul Galati si au inceput sa faca gratar.

Deranjati de galagie, vecinii au sesizat Politia, care a trimis la fata locului un echipaj.

Cei doi politisti au fost luati la bataie de trei barbati si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

"Din probele administrate pana la acest moment a rezultat ca la data de 13 februarie, seara, trei inculpati ar fi exercitat violente impotriva organelor de politie aflate in exercitarea atributiilor de serviciu care se deplasesera la domiciliul acestora in urma unei solicitari formultate de un grup de cetateni. In urma violentelor exercitate de inculpati, organele de politie au suferit leziuni traumatice care au necesitat mai multe zile de ingrijiri medicale pentru vindecare”, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Liliana Manoliu, potrivit libertatea.ro.

Cei trei barbati sunt vor fi propusi pentru arestare preventiva, fiind cercetati pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

Martorii incidentului sustin ca un politist l-ar fi lovit pe unul dintre barbati.

Conducerea IPJ Galati a demarat o ancheta interna care va stabili modul in care au intervenit cei doi politisti: "S-a dispus constituirea unei comisii care va analiza modul in care a fost sesizat evenimentul si modul in care s-au respectat procedurile de interventie si gestionare a evenimentului".