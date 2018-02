Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) Augustin Lazar "respinge ferm" generalizarea incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de magistrati cercetati disciplinar la nivelul intregii activitati a procurorilor.

"Sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de genul celor lansate in media", se precizeaza in comunicat.

Conform aceleiasi surse, procurorul general dezavueaza ceea ce numeste "actiunile de instigare publica la interventia politicienilor in activitatea judiciara pentru demiterea unor procurori cu functii de conducere", prin ignorarea procedurilor judiciare prevazute de lege si prin infrangerea principiului constitutional al separatiei puterilor in stat.

"Procurorul general isi manifesta increderea in capacitatea sistemului judiciar din Romania de a-si indeplini misiunea de infaptuire a justitiei la nivelul standardelor europene. De asemenea, isi manifesta increderea in capacitatea de autoreglare a sistemului judiciar prin identificarea si rezolvarea conform procedurilor legale a tuturor incidentelor procesuale si a cazurilor particulare de abateri disciplinare. Asa cum de altfel retin si rapoartele MCV, problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei", se mai arata in comunicatul PICCJ.

Sutsa: Agerpres.