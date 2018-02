"Dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au salvat astazi o persoana de sex feminin in varsta de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

Ca urmare a anuntarii evenimentului la numarul de urgenta 112 in cursul serii trecute, in strada Constantin Radulescu Motru au fost trimise resurse specifice pentru gestionarea acestui tip de eveniment, in speta pompierii Detasamentului Special de Salvatori si ai Detasamentului Pieptanari, care au constatat ca femeia se afla pe pervazul ferestrei de la balcon, in pozitie verticala si ca nu doreste sa comunice motivele pentru care a recurs la aceasta actiune. In cel mai scurt timp s-au pus in aplicare etapele procedurale, prin constituirea unei echipe mixte, prin prezenta la caz a negociatorilor Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a unui echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si a unui medic psihiatru, pentru evaluarea situatiei si adoptarea tacticii de interventie.

Intrucat personalul de specialitate a concluzionat ca persoana se afla intr-o stare precara dupa cele 12 ore de expunere la conditiile meteo nefavorabile, ca sunt semne evidente ca nu va cobori din proprie initiativa si ca exista risc iminent de cadere a acesteia, inspectorul sef al ISU B-IF, in calitate de comandant al interventiei, si-a asumat cu succes raspunderea actionarii de indata a alpinistilor, prin utilizarea tehnicii de coborare in rapel pe fatada blocului. In fapt, a fost realizata o diversiune pentru a-i oferi victimei o geaca de catre un membru al echipei de negociatori, care sa-i distraga atentia pentru scurt timp si astfel sa-i permita pompierului-alpinist aflat in rapel pe exteriorul cladirii sa o impinga spre interior.

Dupa intreprinderea activitatilor de evaluare a starii medicale, persoana a fost transportata la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia.

Interventia de astazi este una atipica, cu un grad ridicat de dificultate, care implica adoptarea de masuri urgente, in corelare cu celelalte forte de interventie", informeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov, intr-un comunicat de presa.