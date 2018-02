Gradinitia a fost construita in 2017, cu peste patru milioane de lei, dintre care 700.000 de lei contributia Primariei si restul de la Banca Mondiala.

La doar cateva zile dupa deschidere, parintii au sesizat Primaria orasului, dupa ce portiunea de peste un metru patrat din tavanul unuia dintre grupurile sanitare s-a prabusit.

"Nu avem nicio garantie ca nu va cadea tavanul peste copii, pana nu se verifica intreaga cladire. Aceasta gradinita a fost inaugurata luni, cand am revenit din vacanta, iar in a doua zi de functionare a cazut tencuiala”, a spus mama unui copil, potrivit stirileprotv.ro.

Viceprimarul Cornel Gligor a declarat ca a inchis grupul sanitar afectat si ca cerceteaza incidentul.

„Nu este normal ca intr-o cladire noua sa cada tencuiala. Am fost la fata locului, dar astazi (miercuri - n.r), dupa program, mergem din nou pentru a verifica fiecare portiune de tavan, prin ciocanire usoara pe tencuiala. Aceasta cladire nu este in proprietarea Primariei Santana, fiind construita de Ministerul Educatiei. A avut loc o receptie la incheierea lucrarilor, iar receptia finala va avea loc peste un an, ulterior cladirea urmand sa ne fie transferata noua. Constructia a fost finalizata in luna septembrie 2017, dar cladirea nu a fost data in folosinta pana in urma cu trei zile pentru ca nu era racordata la reteaua de gaz si nu avea nici toate avizele de functionare”, a declarat viceprimarul.

Dupa mai multe sesizari primite de la parinti, consilierul local Irina Rus a cerut o ancheta.

"Primaria trebuie sa verifice daca aceasta cladire este sigura. Gradinita a fost deschisa cu sase luni intarziere si cu pericole evidente de accidentare. Am auzit ca au existat unele probleme la lucrari, cum ar fi infiltratii de apa prin acoperis. Cred ca firma care a executat lucrarile trebuie trasa la raspundere”, a precizat consilierul local.

Primaria a contactat firma care s-a ocupat de constructie si a solicitat reparatii, executate pe cheltuiala acesteia, in baza garantiei.