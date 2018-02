Politistul brasovean prezinta un caz fictiv, in postarea sa, aratand ca prezumtia de nevinovatie nu inseamna ca cel in cauza este nevinovat.

"Le place unora sa arate ce oameni corecti sunt si cum stiu ei sa respecte si sa inteleaga prezumtia de nevinovatie, dand dovada astfel de vaste cunostinte juridice, dar mai ales de o capacitate enorma de a pricepe cum sta treaba cu o persoana cercetata pentru o infractiune sau chiar condamnata in prima instanta, nevinovata pana la ramanerea definitiva a hotararii unei instante. Sunt cei care, vorbind despre faptele unei persoane, folosesc sintagma "PRESUPUSELE fapte" accentuand primul cuvant, ei dorind de fapt sa induca publicului ideea ca persoana acuzata e foarte probabil ca nici macar sa nu fi comis "presupusele fapte", ba chiar poate fi inocenta ca un ingeras. Se invoca tot mai des in presa aceasta prezumtie de nevinovatie tocmai pentru a se incerca albirea unora in ochii publicului.

Vor spune unii acum ca eu, politist in afara timpului liber, ar trebui sa stiu exact ce inseamna prezumtia de nevinovatie. Chiar stiu si chiar o respect ca politist, niciodata nu mi-am permis sa fac aprecieri la serviciu in legatura cu vinovatia sau nevinovatia vreunei persoane cercetate penal. O respect si ca cetatean, dar va expun urmatoarea speta si mi-ar placea ca la intrebarea de final sa isi raspunda singuri acei jurnalisti care de dimineata pana seara ne explica la tv ce e prezumtia asta de nevinovatie. Ai o fata de 17 ani care iti spune ca a inceput sa iasa cu un baiat pe care abia l-a cunoscut. Afli ca acel baiat abia a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru lipsire de libertate si viol, dar a atacat sentinta si asteapta acum judecarea apelului pentru o sentinta definitiva. Deci juridic omul e nevinovat. Ce faci, Bobita? Te ia putin inima? Cum e cu prezumtia aia", a scris, pe Facebook, Marian Godina.