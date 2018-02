"Aseara, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere in zona de responsabilitate, au sesizat pe directia localitatii de frontiera Podu Jijiei, comuna Golaiesti, un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni (specific unei drone), care a traversat frontiera dintre Republica Moldova in Romania.

S-a procedat la monitorizarea traseului aparatului de zbor si cercetarea zonei, ocazie cu care politistii de frontiera au descoperit, in apropierea frontierei de stat, o drona artizanala, prabusita si avariata, de care era prins un colet care continea tigari de provenienta R. Moldova.

In continuarea cercetarilor, s-a luat masura informarii autoritatilor de frontiera din tara vecina despre eveniment, iar aparatul de zbor si coletul au fost duse la sediul institutiei.

In urma inventarierii coletului, de mici dimensiuni, a rezultat cantitatea de 12.500 tigarete de provenienta Republica Moldova, in valoare de 2.908 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii.

In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru identificarea persoanelor implicate, la finalizare urmand a se lua masurile legale ce se impun", a anuntat Politia de Frontiera Romana, intr-un comunicat de presa.