Comandantul moto-tancului petrolier Delfi, Iulian Cretu, a alertat autoritatile in cursul noptii de marti, dupa ce a identificat o fisura in corpul navei, prin care se inflitra apa in sala motoarelor.

"Noi am trimis imediat in perimetrul semnalat nava de salvare SAR Topaz, Garda de Coasta avea de asemenea o nava de patrulare care s-a mobilizat in zona si au mai sosit in asistenta remorchere de la Coremar si nava GSP King. Dupa ce ne-am mobilizat, insa, timp de cateva ore comandantul moto-tancului (M/T) Delfi a refuzat sa solicite salvarea. Nu a vrut ca echipajul sa fie preluat de SAR Topaz si nici sa fie remorcata nava avariata. Intr-un tarziu, miercuri dimineata, pe la ora 04,00, comandantul tancului petrolier Delfi a solicitat ajutor si remorcherul GSP King a remorcat nava si a dus-o la adapost in Portul Constanta, in conditiile in care sala motoarelor era inundata”, a declarat comandantul moto-tancului, potrivit stirileprotv.ro.

Moto-tancul Delfi, inmatriculat in Republica Moldova, a ancorat pentru a aproviziona cu combustibil o nava turceasca. In timpul operatiunii, se pare ca s-a produs o coliziune intre cele doua nave, moment in care tancul petrolier a suferit o fisura de aproximativ doi metri, in bordaj.

Echipa de scafandri a ARSVOM a initiat operatiunile de evacuare a apei si de izolare a fisurii, miercuri dimineata, dupa ce nava Delfi a acostat in dana 128 a Portului Constanta.